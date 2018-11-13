البحرين.. أحكام بالإعدام في قضية «تفجير الدراز»

المصدر: المنامة - وكالات

أصدرت محكمة بحرينية، أحكاماً بالإعدام بحق 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ3 آخرين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بجروح.

ووجهت المحكمة للمتهمين لائحة من الاتهامات وهي «القتل العمد وحيازة مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي».

وجاء في قرار المحكمة: «تغريم كل من المتهمين مبلغ ألف دينار عما أسند إليهم بباقي الاتهامات وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا ومصادرة المضبوطات»، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية «بنا». ووقع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز في يونيو 2017، أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة البحرينية وإصابة آخرين بجروح. وكشفت التحريات، أن المتهمين قاموا باستهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز من خلال زرع وتفجير عبوات ناسفة عند مرور سيارات للشرطة.