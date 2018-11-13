المصدر: عدن - البيان - الرياض- سبأنت

اليماني: الحكومة تدعم جهود السلام

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن، وإجراءات بناء الثقة وعقد مشاورات سياسية لإنهاء الانقلاب وتنفيذ مرجعيات التسوية السياسية.

وخلال اللقاء جدد اليماني التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي وخطته لإحلال السلام، واستعادة الدولة والأمن والاستقرار في اليمن. من جانبه، أوضح غريفيت أن جهوده ستستمر حتى تحقيق السلام في اليمن.

إشادة بالانتصارات

وعد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أمس، بتقديم الدعم الكامل للجيش، من أجل استكمال تحرير المحافظات اليمنية من الحوثيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة بنائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد رئيس الحكومة بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي، ومديرية دمت في محافظة الضالع، والمضي في استكمال تحرير بقية المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين.

وأكد أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لتحرير باقي المحافظات، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للجرحى.