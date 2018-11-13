الاحتلال يوسّع دائرة النار في غزة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

اتسعت دائرة اللهب داخل قطاع غزة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير، إذ اتخذ المجلس الوزاري المصغّر «الكابينيت» في اجتماع طارئ برئاسة بنيامين نتانياهو، قراراً بالتصعيد العسكري ضد القطاع.

فيما أعلنت فصائل المقاومة «توسيع دائرة النار والقصف الصاروخي» باتجاه المستوطنات رداً على استهداف منازل ومؤسسات مدنية في القطاع. ودمرت غارة إسرائيلية، ليل أمس، مبنى «قناة الأقصى» التابعة لحركة حماس. وتسبب العدوان بوقف بث القناة قبل أن تعلن عبر موقع «تويتر» استئناف بثها من مكان غير محدد.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء العدوان، في أعقاب توتر كبير شهده القطاع جراء عملية تسلل فاشلة قامت بها قوات الاحتلال، تصدت لها الفصائل الفلسطينية وتمكنت من قتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح آخر، فيما استشهد 7 مقاومين خلال العملية.

من جهته، أكد جيش الاحتلال إطلاق قذائف وصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة. وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه تم رصد إطلاق نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، زاعماً أنه تم اعتراض 60 منها من قبل القبة الحديدية. في الوقت نفسه.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء قذائف أصابت حافلة ومنزلاً في مستوطنة «سديروت» وأشعلت النيران فيهما، وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية طالبت المستوطنين بالبقاء في الملاجئ.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء أمس، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء الثلاثة هم: محمد التتري (27عاماً) ومحمد عودة (22عاماً) وحمد محمد موسى (23 عاماً)، فيما تتعامل الطواقم الطبية مع 3 إصابات شرق دير البلح وسط قطاع غزة، و2 شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بشظايا صواريخ الاحتلال.

ودمرت طائرات الاحتلال، عمارة الرحمة وسط مدينة غزة، وذلك بعد استهدافها بعدة صواريخ. وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف العمارة، بالتزامن مع توسيع التصعيد، فيما دمر الاحتلال منزلاً جنوب القطاع، ومبنى حكومياً.

وتم استهداف مبنى عمارة الرحمة بتسعة صواريخ من طائرة استطلاع تلاها صاروخي (إف 16) ما أدى لتدميرها بشكل كامل. وفي ذات السياق، أقدمت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على قصف فندق الأمل بخمسة صواريخ، لتقصفه بعدها الطائرات الحربية وتدمره بالكامل، والذي يقع غرب مدينة غزة.

إدانة

نددت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة وأودت بحياة 7 فلسطينيين. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن ما جرى في غزة عدوان صريح ومخالف بكافة المعايير للقانون الدولي والقوانين الأخرى ذات الصلة، مطالبة بإدانة دولية.