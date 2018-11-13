60 مليون دولار دعم سعودي للسلطة الفلسطينية

المصدر: الرياض- وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المملكة ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية حولت مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بواقع 7.7 ملايين دولار شهرياً، بإجمالي 1. 23 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة الإضافية التي قررت المملكة التبرع بها وقدرها 37 مليون دولار. ونقلت «واس» عن سفير الرياض لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي قوله:

إن «المملكة ستستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية». وكانت منظمة التعاون الاسلامي اشادت بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم بقيمة 150 مليون دولار لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشريف وبمبلغ 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»،.