مباحثات يمنية - خليجية لإعادة الاستقرار الاقتصادي

المصدر: الرياض - سبأنت

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، د. محمد السعدي، أمس، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.عبد العزيز العويشق، علاقات الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، خطوات التنسيق المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والدفع بمزيد من الدعم من أجل تلبية متطلبات اليمن، وخصوصاً في مجال مشروعات التنمية. وثمّن الوزير السعدي جهود دول مجلس التعاون في دعم اليمن، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، في إطار دعمها غير المحدود للحكومة الشرعية.