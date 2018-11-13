ميليشيا الحوثي تستبيح منازل خصومها في صنعاء

المصدر: عدن- وكالات

كشف تقرير إحصائي أن 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية يمنية، تعرَّضت منازلهم إما لاقتحام ونهب وإما لاحتلال من قبل ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، منذ اجتياحهم لها في 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أكتوبر 2018. وبحسب التقرير الذي أعده مركز العاصمة الإعلامي، فإن تلك الاعتداءات تنوعت بين طرد ساكنيها واقتحام، وكذا نهب ومواصلة احتلالها في إطار جغرافية العاصمة صنعاء فقط.

وأشارت الإحصاء إلى أن القيادات السياسية والحزبية تأتي ضمن الفئات الأعلى تضرراً في منازلها، التي تعرضت للاعتداءات حيث يبلغ عددهم 88 شخصاً.

وكشف مركز العاصمة الإعلامي عن اقتحام ونهب ميليشيا الحوثي منازل 45 مسؤولاً حكومياً في السلطة الشرعية، بواقع 8 وزراء و6 وكلاء و10 مستشارين رئاسيين وحكوميين و16 عضواً برلمانياً، و10 دبلوماسيين، بالإضافة إلى اقتحام ونهب منزل 26 رجلاً وسيدة أعمال، اضطروا جميعهم عقبها لمغادرة البلاد.

شرعت ميليشيا الحوثي في بيع عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها، وفقاً للتقرير. وذكر تقرير المركز أن ميليشيا الحوثي حولت 17 منزلاً إلى سجون خاصة تضم بداخلها مئات المختطفين اليمنيين، وتمارس بحقهم صنوف التعذيب.