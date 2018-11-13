«سائرون»: لم نتفق مع «الفتح» على مرشح للداخلية

المصدر: بغداد- وكالات

بعد تداول أنباء عن اتفاق بين كتلتي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، على تسمية مرشح لوزارة الداخلية العراقية، نفى الناطق الرسمي لكتلة سائرون، النائب حمدالله الركابي، صحة الموضوع.

وقال: «تناقلت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي يتحدث فيها عن «شبه اتفاق» بين تحالف الفتح وسائرون بقرب اختيار فالح الفياض لتولي وزارة الداخلية، ونحن إذ ننفي وجود أي اتفاق في هذا الموضوع تحديداً، نؤكد موقفنا الثابت من عملية تشكيل الحكومة في اختيار الوزراء وفق المقاسات المهنية والوطنية».وأتى توضيح سائرون، بعد أن نقل عن النائب عن «الفتح»، أحمد الكناني قوله في بيان: إن «المعلومات المتوافرة لدينا تقول إن فالح الفياض سيُطرح في جلسة الاثنين مرشحاً لوزارة الداخلية عن كتلة البناء»، مرجحاً أن يتم التصويت له.