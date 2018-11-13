العراق يطلق عمليتين عسكريتين لتعقب بقايا «داعش»

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن «قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة)».وأضاف العزاوي أن «العملية تجري من أربعة محاور، وتأتي في إطار استراتيجية قيادة العمليات لإنهاء أي نشاط لخلايا داعش». كما أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة من محورين، لتطهير جزيرة الثرثار في محافظة الأنبار. من جانب آخر، أعلن مصدر أمني في قاطع غرب الأنبار، عن قتل وإصابة 20 عنصراً من تنظيم داعش بضربات صاروخية استهدفت مواقعهم في الجانب السوري.