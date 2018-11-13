عباس يستنكر "التصعيد" الإسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: (د ب أ)

استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة "التصعيد" الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لـ"وقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

وذكر بيان للرئاسة أن عباس أجرى اتصالات إقليمية ودولية مكثفة وعلى المستويات كافة، لوقف "العدوان" الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف البيان أن عباس "استنكر التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

من جهته، حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "الاعتداءات المستمرة" على قطاع غزة.

وأعاد عريقات في بيان صحفي التأكيد على المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لـ"منع تكرار المجازر بحقه".