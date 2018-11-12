استشهاد 7 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على غزة

المصدر: رويترز

استشهد سبعة فلسطينيين في قطاع غزة يوم الأحد في ضربات جوية وغارة نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل.

وأدى الهجوم الإسرائيلي والضربات الجوية إلى إطلاق صواريخ من القطاع ودوت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية على طول الحدود.

وقال الجيش إن دفاعاته اعترضت صاروخين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ودفعت الأحداث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته إلى باريس حيث انضم إلى قادة العالم لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

وقال شهود إن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 40 صاروخا على المنطقة أثناء المطاردة.

وقال مسعفون ومسؤولون فلسطينيون إن سبعة أشخاص قتلوا أربعة منهم نشطاء في " حماس " بينهم القيادي نور بركة وأحد أعضاء الحركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".

وأضاف أن جنديا قتل وأصيب آخر.