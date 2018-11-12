مساعٍ إيطالية لإقناع حفتر بحضور مؤتمر باليرمو

المصدر: بنغازي، القاهرة- وكالات

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس، إلى مدينة بنغازي الليبية، حيث التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، وذلك عقب تأكيد مقاطعة حفتر لدعوة حضور مؤتمر باليرمو، والذي سيعقد اليوم الاثنين بشأن ليبيا.

وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قال، إن حفتر رفض المشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر انعقاده في جزيرة صقلية الإيطالية، وأبلغ الجانب الإيطالي، مساء أول من أمس بذلك.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر، بقيادة القوات المسلحة أن كونتي وصل في زيارة غير معلنة، للتباحث مع حفتر حول أسباب قراره بمقاطعة المؤتمر، ومحاولة ثنيه عنه.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، اليوم وغداً، مؤتمراً دولياً حول الأزمة الليبية، دعت إليه أطراف ليبية، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية ذات صلة بالملف الليبي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإيطالي بعد يوم من مكالمة هاتفية تمت بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول فيها الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر، بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.