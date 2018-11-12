«الهلال» تدشن حملة نظافة عامة بمحافظة تعز

المصدر: Ⅶ تعز- وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر حملة نظافة عامة في مديرية المعافر بمحافظة تعز اليمنية، بمشاركة شعبية واسعة من المواطنين اليمنيين، تم خلالها رفع ونقل أطنان المخلفات المكدسة من شوارع منطقة النشمة غرب المديرية رافقتها حملة توعية صحية مجتمعية تضمنت توزيع المطويات التي تحث على النظافة، وتؤكد أهميتها في الحفاظ على بيئة آمنة والحد من انتشار الأوبئة.

وتأتي الحملة في إطار مساعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسلسلة من الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن، التي تسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للشعب اليمني الشقيق وذلك في إطار جهودها المستمرة للمحافظة على جمالية المدن والمحافظات المحررة إلى جانب مكافحة الأوبئة والأمراض مثل حمى الضنك والملاريا ومنع انتشارها.

وقال محمد الصنوي وكيل محافظة تعز: إن تدشين حملة النظافة العامة يسهم بشكل كبير في إبراز المظاهر الجمالية لمحافظة تعز ومديرياتها كون النظافة العامة للشوارع والمدن ركيزة أساسية لمكافحة الأوبئة والأمراض، التي عادة ما تنتشر بسبب مخلفات القمامة المكدسة لفترات طويلة في الأحياء والشوارع.

من جانبه قال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع - خلال مشاركته في حملة النظافة المجتمعية - إن تبني الهلال الأحمر الإماراتي حملات النظافة خطوة نوعية تشكل نقلة لهذا القطاع الخدمي خاصة أن معظم القطاعات الحكومية في المحافظة ومن بينها النظافة قد شهدت صعوبات عدة خلال الفترة الماضية نظراً لقلة الموارد المالية.