حزب الله يهدد تشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - وكالات

هدد أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، بإعادة مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع الأول، في حال عدم تمثيل حلفائه السنة في الحكومة، وأكد أن ميليشياته لن تتخلى عن قدراتها الصاروخية.

وتعد مطالبة ميليشيا حزب الله، بحصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية في صميم الخلاف الذي عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ومن جهة أخرى، طالب نصرالله السلطات اللبنانية بتحمل الضغط الدبلوماسي الخارجي بشأن قدرات الميليشيا الصاروخية، قائلاً إن ميليشياته لن تتخلى عن سلاحها.

ويرفض حزب الله الإرهابي التعامل مع المطالب اللبنانية الوطنية بضرورة نزع سلاحه واحترام المؤسسة العسكرية المنوط بها الدفاع عن البلاد.