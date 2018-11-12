مقتل عشرات «الدواعش» بضربات للتحالف في العراق

المصدر: بغداد – عراق أحمد

أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، أمس، مقتل 35 من عناصر داعش الإرهابي بينهم قياديون بضربات جوية في جبال خناوكة بمحافظة صلاح الدين العراقية.وقال التحالف في بيان، ان قوات الأمن العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وبدعم من قوات التحالف الدولي، نفذت عدة ضربات على أهداف ضد التنظيم الإرهابي في جبال خانوكة بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل خمسة من كبار قادة داعش، إضافة الى أكثر من 30 إرهابيا من التنظيم ذاته.

إحباط تسلل

وفي السياق، أحبطت القوة الصاروخية العراقية - محور غرب الأنبار، أمس، محاولة تسلل لمجموعة من عناصر داعش على الحدود، فيما عالجت أهدافاً مهمة للتنظيم داخل العمق السوري.

وذكر مصدر أمني، انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، عالجت القوة الصاروخية فجر أمس، أهدافا مهمة لداعش داخل العمق السوري. وأشار المصدر، الى أن القوات العراقية استهدفت أيضا مجموعة من عناصر داعش حاولت التقرب والتسلل باتجاه الحدود العراقية.

في الغضون، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الحدودية في عمق الصحراء.

وقال المصدر إن القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

من جانب آخر، أكد مصدر أمني في محافظة ديالى انطلاق عملية أمنية شمال شرق مدينة بعقوبة، وقال إن قوات مشتركة أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب ومطاردة عناصر وأوكار خلايا داعش الإرهابية في بساتين المناطق القريبة من ناحية العبارة، شمال شرق مدينة بعقوبة.