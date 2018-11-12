«بن فليس» يشكك في ترشح بوتفليقة

المصدر: الجزائر- وكالات

شكك رئيس الحكومة الأسبق والمعارض الجزائري علي بن فليس في ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مشيراً إلى أن الترشيح غير مؤكد في ظل غموض سياسي تمر به البلاد على حد وصفه.

وقال بن فليس (البالغ من العمر 81 عاماً)، الذي نافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لفترتين سابقتين، إن بلاده تعيش غموضاً تاماً من الناحية السياسية، ولا يوجد أي تأكيد بخصوص الولاية الخامسة، كما لا يوجد يقين بعدم ترشح بوتفليقة. وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات: «إذا جرت الانتخابات الرئاسية في أبريل، حسبما أعلن فهناك احتمالان للشعب الجزائري: الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي، أما الاحتمال الثاني فهو الغموض التام والذهاب نحو المجهول».