فضيحة كبرى للسفير القطري وقيادي بحماس في غزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسفير القطري محمد العمادي، خلال جولة على الشريط الأمني، وهو يأمر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية بالحفاظ على التهدئة على الحدود.

وكان العمادي قد تلقى صفعة في الجولة نفسها، حين رشق متظاهرون فلسطينيون موكبه بالحجارة، خلال زيارته إلى مخيم العودة للمشاركة في مسيرات العودة، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وفقا لسكاي نيوز.

وفي الفيديو، يقترب العمادي من الحية هامسا له "نبي تهدئة اليوم" وهو يربت على كتفه، قبل أن يرد الثاني "ماشي"، في حديث اعتبره ناشطون أمر عمليات قطري-إسرائيلي لحماس مقابل الأموال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن العمادي أدخل، الخميس، 15 مليون دولار لحماس عبر إسرائيل، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا تمثل برشق موكبه بالحجارة وسخطا من قبل الفصائل الأخرى.

وقاطعت غالبية الفصائل الفلسطينية في غزة اجتماعا كان مقررا، مساء الجمعة، مع العمادي، وذلك بسبب "الفضيحة الوطنية"، في إشارة إلى إدخال الأموال القطرية تحت رعاية إسرائيل.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية، كايد الغول، إن إدخال الأموال القطرية "يأتي في إطار مخطط ليس بعيدا عن توجيهات أميركية إسرائيلية طلبت من قطر أن تقدم هذا الدعم لتحقيق أغراض سياسية".