مايك بومبيو: إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيا الحوثي، التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي تسببت في الموت والدمار في البلاد. وأكد، في لقائه مع قناة «بي بي سي» الفارسية، أن إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين، الذين يطلقون الصواريخ على المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين.

فروقات

وأضاف بومبيو، إن إيران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين رغم تسببها في الحرب، معتبراً ذلك فرقاً جوهرياً بينها وبين المملكة، لافتاً إلى أن السعوديين قدموا ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن. من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أن بريطانيا تتشاور مع أطراف عربية والولايات المتحدة في خط مشروع قرار جديد حول اليمن تأمل في تقديمه ليصوّت عليه مجلس الأمن خلال أسابيع.

وأكد الدبلوماسيون، أن الصين، رئيسة المجلس، تفضل التصويت على مشروع القرار في السادس عشر من نوفمبر، وهو اليوم الذي سيقدم فيه مارتن غريفيث إحاطته عن المشاورات القادمة.

وذكر الدبلوماسيون، أن جولة المشاورات التي كان يريدها غريفيث نهاية نوفمبر الحالي لن تعقد إلا حوالي منتصف ديسمبر. وتوقعت المصادر، أن يتدخل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وكذلك البريطانيون والأميركيون في هذه الترتيبات وعدم تركها لغريفيث وحده.