المصدر: روما - أ.ف.ب

ينطلق مؤتمر دولي حول ليبيا، غداً، في باليرمو بإيطاليا، بحضور أهم أطراف الصراع، في محاولة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية في البلاد. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن مؤتمر باليرمو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته.

ويشارك ممثلون من دول أوروبية بينها فرنسا والولايات المتحدة، فضلاً عن دول عربية في المؤتمر الذي يستمر يومين. ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. كما دعت روما شخصيات بارزة، إضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.