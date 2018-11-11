النمسا وسلوفينيا تدشنان مبادرة لإزالة الألغام في سوريا

المصدر: فيينا - وام

دشنت النمسا وسلوفينيا، مبادرة إنسانية مشتركة، تهدف لتعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم.

وأعلنت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنيسل، عن تدشين المبادرة الإنسانية المشتركة، في مسعى حثيث للمساعدة في نزع الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا، بهدف توفير البيئة الملائمة للاجئين السوريين من أجل العودة. وقالت كنيسل في بيان: «النمسا وسلوفينيا ستتعاونان لتنفيذ أنشطة إنسانية مشتركة بالشرق الأوسط»، مشيرة إلى أهمية المبادرة الإنسانية ودورها في مساعدة السوريين.

وأكدت وزيرة خارجية النمسا، أنّ نزع الألغام أمر ضروري لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، لافتة إلى أنّه سيتم الاعتماد على الخبرة السلوفينية في هذا المجال بشكل خاص.