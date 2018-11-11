تنفيذ إنزالين على مواقع للإرهابيين في الأنبار

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

نفذت القوات العراقية، إنزالين جويين في محافظة الأنبار. وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بتنفيذ القوات الأمنية عملية إنزال جوي، غربي المحافظة، بالتزامن مع عملية مشابهة في الرمادي، للقبض على أحد المطلوبين.

وقال المصدر: إن قوة من طيران الجيش، نفذت إنزالاً جوياً في منطقة راوة، غربي الأنبار، بالتزامن مع عملية مشابهة للقبض على مطلوب في الرمادي، دون مزيد من التفاصيل.

وكان المصدر ذاته، قال إنّ القوات الأمنية نفذت إنزالاً جوياً في الرمادي، بمحافظة الأنبار، للقبض على أحد أبرز أمراء تنظيم داعش في المحافظة. وأضاف المصدر، إنّ إنزالاً جوياً نفذته القوات الأمنية في منطقة أبو طيبان بالرمادي، للقبض على الإرهابي طه صالح حمادي المحلاوي الذي يعد أحد أمراء داعش العائدين إلى مدينة الرمادي.

إلى ذلك، قال مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للاتحاد الوطني الكردستاني، رشاد كلالي، إنّ طائرات التحالف قصفت، أمس، وبشكل مكثف مواقع الإرهابيين في جبل قرجوغ، مشيراً إلى أنّ عملية القصف مستمرة منذ الـ 48 ساعة الماضية. وأوضح كلالي، أنّ الخسائر في صفوف الإرهابيين لم تعرف بعد، مشيراً إلى عدم وجود أي تحركات للإرهابيين حالياً بعد القصف.

غارات

أعلن الجيش التركي على «تويتر»، أمس، أن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، أسفرت عن مقتل 15 مسلحاً كردياً وتدمير مخابئ ومخازن للأسلحة. وأضاف أنّ الضربات الجوية التي نفذت استهدفت مواقع في جارا والزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.