أسطول سعودي لتزويد المقاتلات

المصدر: ■ الرياض - وكالات

تعتمد مقاتلات التحالف في حربها على ميليشيا الحوثي الإيرانية في التزود بالوقود على قدرات ذاتية، أغلبها من السعودية وكذلك دول أخرى أعضاء في التحالف.

وتمتلك السعودية، المزود الرئيسي لمقاتلات التحالف بالوقود، اكتفاءً ذاتياً لطائرات التزود بالوقود، أهمها طائرة إم آر تي تي mRTT إيرباص. كذلك يتم تزويد طائرات التحالف بالوقود من الطائرات الأميركية من نوع KC-130 متعددة المهام، والطائرات KE - 3A.

كما يقوم الأسطول السعودي من طائرات التزود بالوقود بمهام متعددة، منها نقل الجنود والإغاثة والعتاد. ويصل متوسط بقاء هذه الطائرات في الجو لتسع ساعات، وبإمكانها حمل أكثر من 80 طناً في المتوسط كل على حدة، وأن تزود جميع الطائرات المقاتلة والاستطلاعية.

وتؤكد مصادر التحالف أن الأسطول السعودي قادر على تزويد المقاتلات في اليمن بما تحتاجه من وقود لأداء المهام المنوطة بها.