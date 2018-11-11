عون: سنجد حلاً لتعقيدات تشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إنه سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنّه لن يدخر أي جهد لحل المشكلة. ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله: «لن نترك جهداً إلّا وسنبذله في هذه المرحلة، من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة، وهذا يتطلب شجاعة وصبراً لنصل إلى الخواتيم»، مضيفاً: «وبالنتيجة فإننا سنجد الحل لأن الانتظار هو خسارة للوقت».

وكان عون استمع أول من أمس، إلى موقف النواب السنة من خارج كتلة المستقبل، نواب «اللقاء التشاوري»، الذين يطالبون بأن يكون لهم مقعد وزاري في الحكومة الجديدة، وفق بيان صادر عن الرئاسة.