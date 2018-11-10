وفاة 11 شخصاً وإجلاء الآلاف جراء السيول في الأردن

المصدر: وكالات

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن عدد الوفيات جراء السيول الغزيرة، التي شهدتها عدة محافظات في البلاد بلغ 11 شخصاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين في ظل إعلان حالة الطوارئ، والتي تم بموجبها إجلاء آلاف السكان، وتعليق الدراسة بالمملكة،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية ،يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة اليوم السبت.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت "الجمعة" عن خمس حالات وفاة، جراء السيول الغزيرة وسط وجنوب غرب البلاد.

وقال الدفاع المدني الأردني في بيان أن هناك تسعة مصابين جراء السيول.

وأضاف أن هناك خمسة مفقودين من عائلة واحدة جرفت السيول مركبتهم.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالأردن تعليق دوام المدارس الخاصة اليوم السبت في مختلف مديريات التربية والتعليم في البلاد، وأغلبها تقدم الدراسة للاجئين السوريين.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في المملكة، أغلبها في جنوب ووسط وجنوب غرب البلاد جراء السيول.

وأعلنت السلطات في إقليم البتراء الأردني إخلاء 3500 سائح من داخل موقع البتراء إلى مواقع آمنة، حيث شهدت مناطق لواء البتراء تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى إلى حدوث سيول في عدد من المناطق دون وقوع أية إصابات بشرية.