انطلاق أعمال اللجنة المشتركة البحرينية المصرية اليوم

المصدر: القاهرة - وكالات

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة.

والتي من المقرر عقدها على مدار يومين برئاسة وزيري خارجية البلديّن. وقال المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على دورية انعقادها، وتطوير أُطر التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبي والرسمي.

وأضاف الناطق باسم الخارجية، إنّه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تعُقد خلال اليوم الأول على مستوى كبار المسؤولين، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين.