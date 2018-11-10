7 وفيات بسيول جارفة في الأردن

المصدر: عمّان ـ وكالات

توفي 7 أشخاص؛ نتيجة سيول جارفة حاصرت مركبات في منطقتي مأدبا ومعان جنوب الأردن، بعد نحو أسبوع من وفاة 21 شخصاً، معظمهم أطفال، في ظروف مماثلة بمنطقة البحر الميت.

وأعلنت الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، ارتفاع وفاة 7 أشخاص بينهم سيدتان وطفلان حاصرتهم السيول في منطقتي مأدبا والضبعة على الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة العقبة جنوب البلاد.

ودعت الأردنيين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظاً على حياتهم نظراً لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد.

وطلبت من قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك، مضيفة أنه ستكون عمليات الإخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومديري الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

وأضافت أنه تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية لليوم بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

وبينت أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج الأردنيين المحاصرين وتسيير السيارات العالقة على الطريق الصحراوي.