توقيف داعشييْن في المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، أنّ الشرطة تمكّنت من إيقاف شخصين، يشتبه في موالاتهما لتنظيم داعش الإرهابي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية، أنّ فرقة خاصة تابعة للأمن المغربي.

تمكنت صباح الجمعة من ضبط شخصين، بمدينتي إنزكان وأيت ملول، جنوبي المغرب. وأضاف البيان، أن الموقوفين اللذين سبق لأحدهما أن قضى عقوبة سجن بتهمة الإرهاب بأحد السجون المغربية، كانا على ارتباط بعناصر إرهابية أخرى بمدن مغربية أخرى، تم إيقافها شهر يوليو 2018، بكل من فاس وآسفي وسط المغرب. وأكدت الوزارة في بيانها، أن الموقوفَين كانا يعملان للحصول على أسلحة، وتعلما صناعة المتفجرات، لاستعمالها في عمليات إرهابية ضد أهداف حساسة في المغرب.