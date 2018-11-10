أنشطة مكثفة للقوات المشاركة بتدريبات «درع العرب - 1»

المصدر: القاهرة - وكالات

تواصل القوات العربية المشاركة في تدريبات «درع العرب-1» تنفيذ جميع الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة خلال فعاليات التدريب، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية في مصر.

وأكد الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي أنه في هذا الإطار تم عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين مختلف القوات العربية المشاركة.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة عدداً من الأنشطة التدريبية أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكل العناصر، إضافة إلى تنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية وتنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة.

ووفقاً للرفاعي، فقد نفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهاراً وليلاً وتحت مختلف الظروف، وكيفية تنفيذ أعمال الإزاحة والتشكيلات الجوية.

وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية. وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة، الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال في المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش.