السعودية تتجه للتحقيق مع قيادات أمنية تركية في قضية خاشقجي

المصدر: الرياض ـ وكالات

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تتجه إلى تقديم طلب بتسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحافي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين.

وحسب المصادر فإن هذه القيادات «قدمت دعماً ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول». وأوضحت أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية «كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية».

وأشارت المصادر إلى أن قطر «كانت على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنها كانت تتابع عمل المجموعة التي نفذت العملية»، مضيفة «أن معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة تثير الشبهة»، وأن الدور القطري يظهر أن التسهيلات الأمنية التركية تحظى بدعم سياسي، وربما كانت بإيعاز من جهات تركية عليا.

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