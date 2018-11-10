السعودية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: الرياض - وكالات

دعت المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورحبت، بالقرار المطروح والمعنون بـ«السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة .

بما فيها الشطر الشرقي من القدسوللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» الذي يؤكد على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية ويسلط الضوء على استغلال دولة الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967..

في وقت هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في صلاة الجمعة في جبل الريسان، المهدد بالمصادرة واعتقلت ثلاثة منهم وأصابت العشرات بجروح متفاوتة، فيما استمرت «مسيرات العودة» في غزة حيث تظاهر امس العشرات في «الجمعة 33» وخلفت شهيداً وعشرات الجرحى.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، وأصابت العشرات، خلال قمعها المشاركين في صلاة الجمعة في جبل الريسان، المهدد بالمصادرة والذي يقع على أراضي أكثر من قرية من قرى غرب رام الله. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فارس ناصر، وخطيب الجمعة الشيخ ناجح طعم الله، والمواطن محمد منظوم.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل الريسان، المقام على أراضي راس كركر وكفر نعمة والجانية.

واستهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بالرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد المسعفين بشظايا الزجاج خلال المواجهات المندلعة في جبل الريسان. ولم يكد المصلون ينهون صلاة الجمعة، حتى أمطرهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام، ثم اعتدى الجنود على المصلين بالضرب، فاعتقلوا 3 منهم.

وفي غزة، أعلنت تقارير استشهاد فلسطيني وإصابة 37 آخرين جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج العنصري شرق غزة للمشاركة في مسيرات العودة.

مطالبات

إلى ذلك، قال المستشار بوزارة الخارجية السعودية د.عبد العزيز الرقابي في كلمة المملكة خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك «إن المملكة تدعو جميع دول العالم إلى تحكيم العقل والمنطق واحترام القيم والمبادئ الإنسانية التي قامت عليها الأمم المتحدة واعتماد هذا القرار المهم بتوافق الآراء سعياً إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها مخلفة العديد من المآسي والكوارث التي تعدت الإنسان الفلسطيني وطالت القرى والأراضي والمزارع والحقول والمقدسات الإسلامية وكل كائن حي».

وأشار الرقابي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طغى وتجبر فيما توسعت مشاريع الاستيطان وحرق الأراضي الزراعية من قبل المستوطنين بشكل سافر يتحدى كل المواثيق. وشدد على أن موقف السعودية من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ورافض للسياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية، وتدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل شامل ودائم.