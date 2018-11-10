الجيش يعلن مقتل وإصابة 200 من مسلحي الحوثي خلال اليومين

أكد الجيش الوطني اليمني، أمس، مقتل وإصابة مائتين من مسلحي الحوثي، خلال اليومين الماضيين من المعارك التي شهدتها جبهات محافظة صعدة شمالي اليمن.

ذكر موقع الجيش «سبتمبر نت»، أن أكثر من 200 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي، سقطوا خلال مواجهات الأيام القليلة الماضية في مناطق مران والملاحيظ وشدى، في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الشرعية تفرض حصاراً خانقاً على مئات المقاتلين من ميليشيا الحوثي، في منطقة مران وعقبة شدى رازح بمحافظة صعدة وتدعوهم للاستسلام. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر عملية التفاف ناجحة على مواقع ومناطق تمركز الحوثيين، في منطقة مران، وأشار إلى أن عملية الالتفاف كانت بمسافة 15 كيلو متراً من عقبة مران وحتى عقبة شدى في مديرية رازح سقطت فيها العديد من القرى والمرتفعات الاستراتيجية.

ووصلت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى مرتفعات سلسلة جبال مران بمحافظة صعدة اليمنية، وهو ما يعتقد أنها تضم مخبأً محتملاً لقياديين من ميليشيا الحوثي.

وحققت القوات المشتركة تقدماً ميدانياً كبيراً خلال عملياتها العسكرية التي انطلقت منذ أشهر، ويتزامن تقدم القوات في صعدة مع انتصارات كبيرة يحققها الجيش في مدينة الحديدة غربي اليمن. عدن ـ وكالات