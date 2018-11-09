إخلاء 3500 سائح داهمتهم السيول في البتراء بالأردن

المصدر: (د ب أ)

أعلنت السلطات في البتراء الأردني إخلاء 3500 سائح من داخل موقع البتراء إلى مواقع آمنة، حيث شهدت مناطق لواء البتراء مساء اليوم الجمعة، تساقطاً غزيراً للأمطار ما أدى إلى حدوث سيول في عدد من المناطق دون وقوع أية إصابات بشرية.

وعلى صعيد متصل علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بوفاة طفلة في مدينة معان نتيجة السيول.

وقال سليمان الفرجات رئيس سلطة إقليم البتراء بالإنابة لقناة محلية إنه "تم اخلاء جميع السياح في الموقع الأثري، وأنه لا يوجد عالقون"، وأنه تم ايقاف بيع التذاكر للمدينة الأثرية منذ الثانية عشر ظهرا.

وقال محافظ معان أحمد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن بعض الطرق تضررت ، بسبب السيول دون تسجيل أية إصابات بشرية في البتراء.

وقت سابق إن مفوضية البتراء تعمل على إخلاء السياح من داخل المحمية، ونقلهم إلى الفنادق بحسب الخطة المرسومة، مؤكدا أن غرف العمليات والجهات المعنية تعمل على متابعة تداعيات الظروف الجوية الطارئة.

من جهتها، دعت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مناطق تجمع المياه والسيول، كما أعلنت أرقام غرف الطوارئ خلال فترة الشتاء.

وأعلن الدفاع المدني أنه يتعامل مع حالات مداهمة المياه في محافظات معان ومادبا والبلقاء، وقام بإخلاء وتأمين بعض المواطنين إلى مناطق آمنة.