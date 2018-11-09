«قطر يليكس»: إفلاس الحمدين يغلق 12 ألف شركة

المصدر: الرياض - وكالات

كشف حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين، أجبر على إغلاق 12 ألف شركة لمواجهة خطر الإفلاس، بينما أوهم العالم أن السبب وراء اتخاذ تلك الخطوة، ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل.

وقالت قطر يليكس، إن إغلاق الشركات جاء من تداعيات المقاطعة العربية، وجاء في تغريدتها: «تداعيات المقاطعة أجبرت الدوحة على الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس، وإغلاق 12 ألف شركة، في ما أطلق تميم أذنابه لإيهام العالم بأن الأمر ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصري».

وجاء في فيديو غراف أورده الحساب، أن تداعيات المقاطعة العربية عصفت باقتصاد قطر الهش، وأجبرت الدوحة على الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس، وأن جريدة «الغارديان» البريطانية، كشفت عن الوضع المأساوي لتميم.

اعتراف

وأضاف الفيديو الذي بثه قطر يليكس: «بينما اعترف الملحق القطري بلندن ثامر آل ثاني بالواقع، حيث حظرت الدوحة 12 ألف شركة في عام واحد فقط، محاولاً التهرب من عدم ربط الأمر بتداعيات المقاطعة، حيث زعم أن القرار لعدم التزام الشركات بشروط العمل.

ودخل في وصلة للتغطية على التنكيل بالعمالة والوافدين، تناسى سجل بلاده المخزي الذي أجبر العمالة على السخرة، وفي الوقت الذي وصفت فيه الصحف الأجنبية قطر بأنها عاصمة العبودية الحديثة».