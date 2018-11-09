وفيات وإصابات بإنفلونزا الخنازير في غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن تسجيل حالات إنفلونزا ناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات أدت لعدد من حالات الوفاة في قطاع غزّة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل عدد من حالات الإنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية بين المواطنين في غزة، التي أدت لإصابة بعض الحالات بأمراض شديدة وحدوث بعض حالات الوفاة، لافتة إلى أنّها ترصد الأمر وتتابعه وتتخذ معه الإجراءات السليمة، وأنّ ذلك يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إنه بناءً على معلومات مؤكدة ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حالات إصابة بفيروس الإنفلونزا أش 1 أن1 ، أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بالقطاع.

وذكر معروف أن عدد الحالات المُصابة لا يتعدى 12، تُوفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة، لا سيّما في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة. وكشف معروف عن خلو مخازن وزارة الصحة في غزة من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس.