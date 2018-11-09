اجتماع إماراتي سعودي لمتابعة المنحة المشتركة لليمن

المصدر: أبوظبي ـ وام

عقد الفريق الإماراتي السعودي المعني بمتابعة التمويل المقدّم من الإمارات والسعودية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، البالغ مليار دولار، اجتماعه الفني الثالث، في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، بمشاركة رؤساء وممثلي مكاتب منظمات الأمم المتحدة في اليمن.

وركّز الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب الإماراتي سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن الجانب السعودي المهندس أحمد البيز، مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج.

ومن جانب الأمم المتحدة ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، على متابعة المشاريع التي يتم تمويلها من المنحة الإماراتية السعودية، وكذلك التعرف إلى التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، وآلية تقييم أثر تلك المشاريع على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد الشامسي أن كلاً من الإمارات والسعودية يهمهما تعزيز الأثر للتمويل المقدّم من كلتا الدولتين على حياة المستفيدين، ومنهم الأطفال والنساء، خصوصاً سرعة إيصال المساعدات لمختلف المناطق اليمنية دون استثناء، بما يخفف المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيا الحوثية الإيرانية، وكذلك تفادي تدهور أوضاع القطاعات الرئيسة كالغذاء والصحة والتعليم والإصحاح البيئي، ومنع ظهور أية عواقب وتحديات إنسانية.

وأوضح أن هذا اللقاء يسهم أيضاً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، خصوصاً مع المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في اليمن التي تبذل جهوداً كبيرة في تخفيف معاناة الشعب اليمني. واستعرض الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، ووضع إطار شامل لرصد وتقييم أثر تلك المساعدات، من خلال تقييم عدد المستفيدين والقطاعات المستهدفة.

يشار إلى أن المنحة المشتركة المقدمة من الإمارات والسعودية بقيمة مليار دولار وفّرت 44 في المئة من إجمالي التمويل المتسلَّم مقابل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حتى 31 أكتوبر الماضي من إجمالي قيمة 2.96 مليار دولار، وأتاحت المنحة توسعاً كبيراً في العملية الإنسانية استجابة لخطة الأمن الغذائي والكوليرا والبرامج التعليمية، إذ نفّذت وكالات الإغاثة في اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم.

وبلغ عدد المستفيدين من التمويل المشترك للمنحة الإماراتية السعودية ما يزيد على 10.6 ملايين شخص، منهم 6.4 ملايين طفل و2.1 مليون سيدة.