الحوثيون يحتجزون عشرات الصوماليين

المصدر: عدن - البيان

كشفت مصادر محلية، أمس، عن احتجاز ميليشيا الحوثي الموالية لإيران لعشرات اللاجئين الصوماليين في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين قاموا باحتجاز عشرات المهاجرين الصوماليين منذ فترة، بينهم نساء، وعندما حاول أربعة منهم الهرب، تم الإمساك بهم وتشديد الحراسة على الآخرين.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي قاموا، مساء أول من أمس، بإخراج المحتجزين على متن ثلاث حافلات وقت اشتداد المعارك مع القوات المشتركة، إلى حي 7 يوليو. وعبرت المصادر عن خشيتها من أن يتم الزج بالرجال منهم في معركة الانقلابيين، أو وضعهم في أماكن بمقدمة المواجهات دروعاً بشرية، ويتم استهدافهم بغرض المتاجرة بدمائهم.