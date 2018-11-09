الإمارات تؤكّد تأييدها الكامل لوحدة التراب المغربي

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأييدها الكامل لما ورد في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول وحدة التراب المغربي.

ورفضه كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والسعي للنهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية لها، في إطار النموذج التنموي الجديد حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي، وتمكين سكان الصحراء من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة في مناخ من الحرية والاستقرار.

إشادة

وثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشيدا بمبادرته التاريخية بتشكيل آلية سياسية مشتركة للحوار، والتشاور مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بهدف تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين الشقيقين.

حرص قيادة

وقال سموه، إنّ دعوة العاهل المغربي تصب في دعم الجهود الرامية لتعزيز الحوار بين الأشقاء، وبما يسهم في تنقية الأجواء العربية. وأضاف إنّ إجراء حوار شامل وصريح بين الأشقاء، من شأنه أن يسهم في بدء حوار بناء وإيجابي وتعزيز العلاقات وتعميقها.

وأكّد سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومن خلال التزامها التاريخي بدعم العمل العربي المشترك، حريصة على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي بين الأشقاء العرب في المغرب العربي، تمهيداً لقيام علاقات تعاون وشراكة استراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي.