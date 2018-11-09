الأردن: برنامج إسرائيل النووي أخطر تهديد لأمن المنطقة

المصدر: عمّان - وكالات

شدّد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، على أنّ برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي يظل مصدراً لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد للأمن.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، أمس، عنه القول، خلال مشاركته في أعمال الدورة 12 لمنتدى عمان الأمني، الذي انطلق في عمان أمس بمشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون 39 دولة مختلفة، إنّ رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي هو الأخطر، ونتيجة ذلك لا يزال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط بعيد المنال.

كما أشار إلى أن القدرة النووية الإسرائيلية ستتسبب في سباق تسلح نووي محتمل في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن «تسلق إيران للسلم النووي أصبح أحد أكثر المخاوف إلحاحاً في المنطقة، إذ ستحاول دول عديدة في المنطقة اكتساب القدرة على الانطلاق نحو تطوير الأسلحة النووية». وقال طوقان إن الأردن اتخذ تدابير صارمة لضمان الامتثال لجميع المعايير الوطنية والدولية التي تحكم السلامة والأمن النوويين بجميع أنشطته النووية.