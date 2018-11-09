مصر: السجن بحق 65 متهماً في قضية «داعش الصعيد»

المصدر: القاهرة - رويترز

قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 65 متهماً بين خمسة أعوام والسجن المؤبد 25 عاماً، لإدانتهم بنشاط إرهابي في قضية تُعرف إعلامياً باسم «داعش الصعيد».

وأضافت المصادر، أن من بين المتهمين ستة ينتمون لفرع تنظيم داعش في ليبيا، وأنّ 30 متهما حوكموا غيابياً، مشيرة إلى أنّ محكمة جنايات الجيزة عاقبت 18 متهماً بالسجن المؤبد و41 بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وستة متهمين أحداث بالسجن خمسة أعوام وبرأت اثنين.

أوراق دعوى

ووفق أوراق الدعوى شملت التهم التي وجهت إلى المحكوم عليهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص. وأكّد مصدر، أنّ من بين المحكوم عليهم امرأتان إحداهما هاربة عوقبتا بالسجن المشدد 15 عاماً.

وجاء في أوراق الدعوى، أنهما أمدتا المجموعة بمعونات مادية ومعنوية، ووفرتا لأفرادها ملاذات آمنة وسيارات، وسهلتا انضمام ستة منهم إلى تنظيم داعش في ليبيا. وكان 66 متهما قد أحيلوا للمحاكمة في قضية «داعش الصعيد» بتهم ارتكاب عمليات إرهابية في عدد من محافظات جنوب مصر، والانتماء لتنظيم داعش.

حق طعنوفي وقت لاحق أحيل متهم آخر للمحاكمة في القضية نفسها. وللمتهمين الذين صدر الحكم عليهم حضورياً أن يطعنوا عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد العقوبات التي حكمت بها محكمة الجنايات أو تعدلها، وإن ألغتها تعاد المحاكمة أمامها.

وتعاد محاكمة المتهمين الهاربين أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم. وجاء في أوراق الدعوى، أن المتهمين مارسوا نشاطاً إرهابياً في الفترة بين عامي 2015 و2017.