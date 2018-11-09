رئيس البنك الأفريقي للتنمية: مصر تلعب دوراً محورياً في القارة

المصدر: جوهانسبرغ - وكالات

أكّد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إكينومى أديسينا، أنّ مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلعب دوراً محوريا في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بينها وبين دول القارة من جهة، ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال جلسة حول السياسات والاستثمارات الأفريقية ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك خلال منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، الذي يشارك فيه 54 دولة أفريقية. وأشار إكينومي إلى المشروعات القومية التي تنفذها مصر، وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس.

وتطوير الموانئ، التي من شأنها أن تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس إيجاباً على مصر وأفريقيا، مؤكداً دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشيداً بحرص القيادة السياسية في مصر على تنظيم منتدى أفريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الأفارقة ورواد الأعمال بالقارة للمشاركة فيه.

وثمّن الدور الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار في القارة الأفريقية، خلال ترؤسها اجتماع التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.