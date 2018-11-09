إدانة سوري بصنع قطع إلكترونية تدخل في قنابل

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤولون أميركيون، إنّ محكمة اتحادية في ولاية أريزونا، أدانت سورياً بعد اتهامه في 2011، بتصميم وتجميع قطع إلكترونية لصنع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، بهدف شن هجمات على القوات الأميركية في العراق.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إنّ حكماً صدر على السوري المعروف باسم أحمد إبراهيم الأحمد «41 عاماً» بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى السجن 30 عاماً، بعد أن أدانته هيئة محلفين يوم 16 مارس الماضي بست تهم مرتبطة بالإرهاب.

وقال المسؤولون، إن الأحمد اعتقل في تركيا عام 2011، بموجب مذكرة اعتقال من «الإنتربول»، وظل محتجزاً هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة في أغسطس 2014. وكان الاتهام الأول الموجه للأحمد، هو تصميم وتجميع أجزاء تدخل في صنع أجهزة تفجير لا سلكية ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم في العبوات الناسفة، التي تزرع على جوانب الطرق لاستهداف القوات الأميركية في العراق. ووفق الاتهام، فإن الأحمد صنع أنظمة لا سلكية بمكونات حصل عليها بين عامي 2005 و2010 من شركة لم يُحدد اسمها تقع في أريزونا.