مقتل وإصابة 36 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في الموصل

المصدر: وكالات

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الخميس مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب الموصل .

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة عمليات نينوى إن "انفجار سيارة مفخخة ركنها مسلحون مجهولون بالقرب من مطعم في شارع بغداد في منطقة الموصل الجديدة اليوم، أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 23 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة جدا ".

وأشار إلى أن "الانفجار الحق أضرارا كبيرة جدا في مبنى المطعم والمباني القريبة للحادث" موضحا أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف والشرطة بنقل الضحايا الى المستشفيات القريبة" .