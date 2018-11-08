اليماني وغريفيث يبحثان سبل الدفع بعملية السلام

المصدر: عدن- سبأنت

بحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أمس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سبل دفع عملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة، تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل.

وأكد اليماني، حرص القيادة السياسية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مؤكداً انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث، وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات المقبلة، الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.