مصر: الإعدام لـ 8 متهمين أدينوا بقتل جنود مصريين

المصدر: القاهرة-وكالات

قضت محكمة عسكرية مصرية أمس، بإعدام ثمانية متهمين ينتمون إلى تنظيم داعش، بعد إدانتهم بقتل عدد من الجنود المصريين.

وقال مسؤول إن القضية تعود «لوقائع مختلفة، ارتكبها المتهمون عام 2016، ترتب عليها مقتل عدد من العسكريين، منها استهداف أحد الكمائن وسيارة جيش». وأوضح أن أحكام الإعدام صدرت غيابياً ضد المتهمين. ووفقاً للمسؤول، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة الإسماعيلية الساحلية شمال القاهرة، قضت أيضاً بالسجن المؤبد (25 عاماً) لـ 32 متهماً.

والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة ببراءة اثنين آخرين. ولا يزال بإمكان المتهمين الطعن بالأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية. وفي التاسع من فبراير، بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة، عملية عسكرية شاملة، تحت اسم «سيناء 2018» في شمال ووسط سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 450 «إرهابياً»، وأكثر من 30 عسكرياً، حسب إحصاءات الجيش.