خادم الحرمين يدشن 600 مشروع في القصيم

المصدر: الرياض - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس في قصر الوادي، أهالي منطقة القصيم، ودشن أكثر من 600 مشروع في المنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة، إلى جانب مشروعات اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

وأوضح الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير القصيم، أن الملك سلمان سيفتتح 402 مشروع في 12 قطاعاً بقيمة إجمالية قدرها 12 ملياراً و151 مليوناً و913 ألفاً و844 ريالاً، وسيدشن ويضع حجر الأساس لـ 199 مشروعاً لـ 5 قطاعات حكومية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات و202 مليون و976 ألفاً و343 ريالاً.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الوادي، أهالي منطقة القصيم، ودشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

لحمة وطنية

وأكد أمير القصيم أن المنطقة تتشرف في هذه الأيام بالزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين، وأشار إلى أن هذا التزامن الذي سيظل عالقاً بذاكرة القصيم وأهلها، كون هذه الزيارة تحمل معاني سامية بين القيادة والشعب وتجسد لحمة تتسامى معها القيم الشامخة للوطن وتعلو فوق كيد الكائدين، ليرى العالم أجمع تلاحم الشعب مع قيادته.

وقال «إن أهالي المنطقة تغمرهم الفرحة في هذه المناسبة العظيمة، معبرين عن مشاعرهم وولائهم ووفائهم لقائد مسيرتهم، حيث تعيش المنطقة بكل مدنها ومحافظاتها ومراكزها فرحة لا توصف وبهجة لم ولن تنقطع منذ الإعلان عن هذه الزيارة الميمونة».

ولفت النظر إلى أن أهمية هذه الزيارة تتعاظم مع النهضة الواسعة التي شهدتها مناطق المملكة كافة في كل المجالات ومع حركة التنمية والتطوير في جميع مدن ومحافظات ومراكز القصيم التي تعكس وجه التقدم والازدهار والتنمية المشهودة على أرض الواقع. وأفاد أمير منطقة القصيم أن هذه الزيارة المباركة جاءت لتؤكد أواصر المحبة واللحمة الوطنية بين الراعي والرعية.

حيث سخّر، حفظه الله، جهده ووقته لخدمة الوطن والمواطن من خلال حزمة المشاريع التنموية والتخطيط الاقتصادي لمواكبة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، التي تعكس المسيرة المشرقة للتطوير والبناء في كل المجالات نحو عنان السماء.

المشروعات

وأبان أمير منطقة القصيم أنه بهذه المناسبة تُعلن وزارات وقطاعات عدة في المنطقة عن مشروعاتها التنموية التي ستشرف بتدشينها وافتتاحها من قبل خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، بالتزامن مع هذه الزيارة التاريخية، منها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: افتتاح مشروع واحد، وتدشين مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تتجاوز (123) مليون ريال

ووزارة الشؤون البلدية والقروية: افتتاح (246) مشروعاً وتدشين (175) مشروعاً، أما وزارة البيئة والمياه والزراعة: افتتاح (8) مشاريع، وتدشين (16) مشروعاً، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: افتتاح (14) مشروعاً.

والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية: افتتاح (4) مشروعات وتدشين مشروع واحد، أما وزارة الإسكان: افتتاح مشروعي إسكان محافظة عنيزة جامعة القصيم افتتاح (28) مشروعاً وتدشين (5) مشروعات جديدة.

كما تفتتح الإدارة العامة للتعليم في المنطقة (73) مشروعاً، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتتح (3) مشروعات ووزارة النقل: افتتاح (21) مشروعاً. أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: افتتاح مشروعين.

وأوضح أن إجمالي المشروعات في منطقة القصيم التي سيتم افتتاحها من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين وصلت إلى أكثر من (12) ملياراً و(151) مليون ريال، والمشاريع الجديدة التي سيتم تدشينها أكثر من (4) مليارات و(200) مليون ريال، وشملت تلك المشاريع جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.