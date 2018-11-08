إحباط عمليتين حوثيتين لتهريب أموال في مأرب

المصدر: مأرب ـ سبأنت

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تهريب مليونين و610 آلاف دولار و9 ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين.وذكر مدير عام شرطة المحافظة عبدالملك المداني، أن أفراداً من منتسبي الأمن في مديرية الجوية ضبطوا مبلغ مليونين و610 آلاف دولار في سيارة (هيلوكس) وتم ضبط المتهمين.

وفي العملية الثانية تمكنت إحدى نقاط الحزام الأمني لعاصمة المحافظة وعلى طريق مأرب صنعاء من ضبط تسعة ملايين ريال سعودي غير مصرحة كانت في شنطة ملابس على متن سيارة ونيت غمارتين أيضاً (هيلوكس) وضبط سائق السيارة.

وأشار المداني إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتهريبها إلى صنعاء بهدف الإضرار بالاقتصاد اليمني.