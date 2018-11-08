العراق: اتفاق على تغيير 5 مرشحين للوزارات

المصدر: بغداد - البيان

ذكرت مصادر إعلامية قريبة من طاولة المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي، والكتل السياسية، حول تسمية المرشحين للوزارات الشاغرة، أن النتائج الأخيرة وصلت إلى اتفاق على إجراء تغييرات في عملية توزيع الحقائب الوزارية المتبقية بين الكتل، واستبعاد مرشحي العدل والتربية والتخطيط والثقافة والدفاع من المنافسة.

وقالت المصادر، إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أبلغ الكتل البرلمانية، رفضه تمرير ما تبقى من الوزارات في مجلس النواب، على شكل وجبات، وتعهد في المفاوضات الأخيرة بعرض كل الأسماء في جلسة واحدة».

وقال مسؤول في تحالف سائرون، إن «الحراك الدائر بين القوى السياسية المختلفة، توصّل إلى توافق شبه نهائي على تمرير ما تبقى من الوزارات في اجتماع مجلس النواب المقبل».