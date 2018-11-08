حملة إماراتية لتوزيع مكملات غذائية للأطفال في تعز

المصدر: تعز - أحمد الباشا

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة توزيع مكملات غذائية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وشمل التوزيع عدة مناطق في مدينة تعز، برعاية من محافظ تعز د. أمين أحمد محمود، وبإشراف من مكتب الصحة في المحافظة. واستهدف التوزيع مديريتي المظفر وجبل حبشي، واستفاد منها أكثر من 160 طفلاً يعانون سوء التغذية، بعد مسح ميداني قام به فريق تابع للهلال الأحمر الإماراتي في تعز.

ويأتي هذا التوزيع مع ازدياد الحالات التي تعاني سوء التغذية في اليمن عامةً، وتعز خاصةً، من جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ودق ناقوس الخطر من قِبل المنظمات الدولية.

وعبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي، لاهتمامه بالجانب الصحي والغذائي، في محاولة لتخفيف الضائقة والحالة المادية السيئة التي يعانيها السكان بسبب الانقلاب الحوثي.