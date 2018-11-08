«نداء تونس» يتجه لمعاقبة وزرائه في الحكومة

المصدر: تونس - البيان

أكد القيادي بحزب نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي أن الحزب سيعاقب وزراء النداء المشاركين في حكومة الشاهد، مشيرا الى أن الأسماء الندائية المشاركة في الحكومة خالفت التمشي العام للحزب.

فيما قالت مصادر من داخل كتلة حزب نداء تونس البرلمانية أن الرئيس الباجي قائد السبسي راسل البرلمان بخصوص خروقات تتعلق بالتعديل الوزاري.

ومن بين هذه الخروقات، عدم تطابق القائمة المعلن عنها مع القائمة التي أرسلها الشاهد إلى مؤسسة الرئاسة، وعدم دعوة رئيس الحكومة لاجتماع مجلس وزراء.

ومن جانبه، قال النائب المستقل بمجلس نواب الشعب منذر بالحاج علي إن ‹› التعديل الوزاري المقترح من قبل الشاهد لم يحترم العرف المعمول به، والذي يقضي بمراسلة رئيس الجمهورية.