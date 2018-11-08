رئيس الأركان المصري: «درع العرب 1» يعزز التعاون العسكري لمواجهة التحديات

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد أن تدريب «درع العرب 1» يعد من أهم التدريبات العربية في المنطقة التي تساهم في دعم أواصر التعاون العسكري في ظل التحديات المشتركة التي تهدد الأمة العربية.

جاء ذلك لدى تفقده القوات المشاركة في تدريبات «درع العرب 1» الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة في مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وبمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب، ويستمر تنفيذه حتى الـ 16 من نوفمبر الحالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية. وأظهر التدريب مدى التفاهم والتعاون وتوحيد المفاهيم لمختلف العناصر المشاركة.

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على مركز القيادة المشترك بالتدريب والذي يدار من خلاله جميع الأنشطة البرية والبحرية والجوية المخططة وأعمال التنسيق والسيطرة على القوات.

وتابع رئيس الأركان المصري مراحل التدريب المسبق التي تضمنت تنفيذ رمايات فردية بالذخيرة الحية، وأظهرت الكفاءة القتالية التي تتمتع بها القوات، إضافة إلى الرماية غير النمطية للقوات الخاصة المشاركة في التدريب، والتي تم التدرب من خلالها على كيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة لمهاجمة بؤرة إرهابية عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مهارات ميدانية وقتالية عالية.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، لقوات الدول العربية المشاركة، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثاني مصر.

وناقش الفريق محمد فريد القوات المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام، مشدداً على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب لمختلف القوات والأسلحة المشاركة. وأشاد بالأداء المتميز ومدى التنسيق والتعاون بين مختلف القوات لتنفيذ كل الأنشطة بدقة وكفاءة عالية.