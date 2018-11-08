خفر السواحل الليبي ينتشل 315 مهاجراً من «المتوسط»

المصدر: طرابلس - رويترز

أعلن الناطق باسم خفر السواحل الليبي، أيوب قاسم، أن قواته انتشلت 315 مهاجراً من البحر المتوسط، أمس، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.ونُقل المهاجرون، وهم 275 رجلاً و32 امرأة، وثمانية أطفال من عدد من البلدان العربية وأفريقيا جنوبي الصحراء، إلى مراكز احتجاز.

وساحل ليبيا الغربي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا فراراً من الحروب والفقر، رغم تراجع عدد الرحلات بشكل حاد منذ يوليو 2017.

وقال الناطق: إن دورية أنقذت 116 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 80 كيلو متراً قبالة مدينة الزاوية، بينما جرى انتشال 199 مهاجراً آخرين، كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة مدينة الخمس.